US Open deve ter um tira-teima entre Sinner e Alcaraz; entenda

Italiano e espanhol estão entre os últimos três campeões em Nova York

Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) O italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz se cumprimentam após a final de Wimbledon

Após duas primeiras incríveis finais de Grand Slams entre ambos, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz estão empatados nesse quesito. Se o espanhol salvou três match-points na decisão de Roland Garros, no dia 8 de junho, o italiano se vingou e sobrou em quadra, neste domingo (13), em Wimbledon.

Nas duas semanas do torneio de Londres, os dois melhores do mundo deixam claro, mais uma vez, a enorme distância para os demais tenistas. Tanto que o italiano, por exemplo, tinha cedido apenas dois sets nas seis partidas antes da final. E o espanhol vinha subindo de produção, após uma estreia na qual precisou de cinco sets para eliminar o experiente italiano Fabio Fognini.

O próximo e último Grand Slam da temporada é o US Open, que começa no dia 24 de agosto.

Não por acaso, tanto Sinner quanto Alcaraz já foram campeões do torneio em Nova York. O italiano, por sinal, é o detentor do troféu, enquanto o espanhol ergueu, em Flushing Meadows, em 2022, o primeiro de seus cinco títulos desse nível.

Entre as conquistas do líder do ranking e do número 2 do mundo, em Nova York, o sérvio Novak Djokovic ergueu, em 2023, seu 24º Grand Slam (recorde). Desde então, apenas Sinner (bicampeão do Aberto da Austrália, vencedor em Nova York e agora em Wimbledon) e Alcaraz (bi de Roland Garros e campeão de Wimbledon) triunfaram em torneios desse nível.

Na atual temporada, em Wimbledon, tal como em Roland Garros, o sérvio, ex-número 1 do mundo, foi derrotado nas semifinais por Sinner. Em 2023 e 2024, Nole perdeu para Alcaraz a final de Londres.

Alcaraz parabeniza Sinner após Wimbledon

Após sofrer a primeira derrota em seis finais de Slams, Alcaraz fez questão de parabenizar o novo campeão de Wimbledon. Como se sabe, o espanhol buscava o terceiro troféu seguido em Londres, onde vinha de 20 triunfos consecutivos.

– Parabéns, Sinner, pelo seu primeiro Wimbledon. Muito merecido. Obrigado a todos pelo apoio. Eu me sinto em casa e é, realmente, especil para mim jogar aqui. Vejo vocês ano que vem – escreveu o vice-líder do ranking, em publicação curtida por João Fonseca.