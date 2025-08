Vasco dorme fora do Z4 e começa semana ‘secando’ adversário

Cruz-Maltino depende de derrota do Santos para terminar a rodada fora da zona

7) Vasco volta a campo contra o CSA na quinta-feira

O Vasco dormiu de domingo (3) para esta segunda-feira (4) fora da zona de rebaixamento no Brasileirão. O Cruz-Maltino é o primeiro time fora do Z4, com 15 pontos.

O empate não foi suficiente para o Fortaleza sair da zona de rebaixamento. O Leão do Pici chegou aos mesmos 15 pontos do Vasco e só está atrás por conta no número de vitórias.

Apesar disso, o Vasco inicia a semana precisando secar adversários na briga direta para não ficar na zona de rebaixamento. O Santos recebe o Juventude no fechamento da 18ª rodada, nesta segunda-feira, no MorumBIS.

O Santos tem os mesmos 15 pontos, mesma quantidade de vitórias, mas um saldo pior. Enquanto o Cruz-Maltino tem -5, o Peixe tem -6. Um empate, contra um adversário que está ainda mais afundado na tabela, empurra o clube de São Januário para a zona de rebaixamento.

Antes de voltar a campo pelo Brasileirão, o Vasco decide uma vaga às quartas de final da Copa do Brasil contra o CSA. Uma vitória garante o Cruz-Maltino na próxima fase. O jogo será às 20h desta quinta-feira (7), em São Januário.

Depois disso, o Vasco enfrenta o Atlético-MG na última rodada do primeiro turno do Brasileirão. A bola rola às 16h de domingo (10), em São Januário.