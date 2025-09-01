Vasco informa lesão de Jair após atleta deixar o campo contra o Sport

Jogador será reavaliado pelo departamento médico do clube

Foto: Reprodução/VascoTV Jair em zona misto do Vasco

O Vasco iniciou a segunda-feira (1) com uma notícia que preocupa o torcedor. A assessoria de imprensa do clube divulgou, na madrugada, que o volante Jair sofreu uma entorse no joelho direito durante a vitória por 3 a 2 sobre o Sport, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador será reavaliado nos próximos dias pelo Departamento de Saúde e Performance, que dará uma previsão mais precisa sobre tempo de recuperação e possível desfalque.

Jair foi titular diante do Sport, mas deixou o campo no intervalo, dando lugar a Matheus Cocão. O volante já havia sentido desconforto no lance que resultou na lesão e não teve condições de continuar na partida. O diagnóstico inicial trouxe apreensão, já que o atleta é peça importante no meio-campo vascaíno.

Apesar do problema individual, a noite em Recife foi positiva para o Vasco. A equipe venceu por 3 a 2 em um duelo direto contra um adversário que também briga para fugir das últimas colocações da tabela. Com os três pontos conquistados, o time Cruz-maltino deixou momentaneamente a zona de rebaixamento, aliviando parte da pressão que rondava São Januário.

Os gols do Vasco foram marcados por Nuno Moreira, Philippe Coutinho e Vegetti (de pênalti). A equipe conseguiu segurar a vitória até o apito final. O resultado dá fôlego ao elenco, mas a preocupação com Jair coloca em alerta o técnico Fernando Diniz e o departamento médico, que agora aguardam a reavaliação para saber a gravidade da lesão.

O volante tem sido utilizado com frequência nesta temporada e sua ausência pode abrir espaço para ajustes no meio-campo. O Vasco volta a campo no dia 14 para enfrentar o Ceará, em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco