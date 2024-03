Juan Jesus se pronuncia após absolvição de Acerbi em caso de racismo; entenda

“Provavelmente, depois desta decisão, quem estiver minha situação agirá de maneira diferente para se proteger e tentar acabar com a vergonha do racismo que, ainda assim, leva tempo para desaparecer”, disse Juan Jesus

O jogador brasileiro Juan Jesus criticou a absolvição de Francesco Acerbi, do Inter de Milão, acusado de supostos insultos racistas em um jogo do Campeonato Italiano. O zagueiro condenou a postura da justiça esportiva do país. “Não me sinto, de forma alguma, protegido por esta decisão. Não entendo como a frase, ‘vá embora preto, você é apenas negro’ pode ser ofensivo, mas não discriminatório”, afirmou o atleta que defende as cores do Napoli. Nesta terça-feira (25), a justiça da Itália escolheu não punir Acerbi, alegando falta de provas. Juan Jesus acredita que esta decisão pode abrir precedente perigoso. “Provavelmente, depois desta decisão, quem estiver minha situação agirá de maneira diferente para se proteger e tentar acabar com a vergonha do racismo que, ainda assim, leva tempo para desaparecer”, afirmou. Geraldo Mastrandea, juíz desportivo que absolveu Acerbi, disse que tomou tal decisão, pois nenhuma evidência surgiu das investigações e nenhum material comprovando a fala de Acerbi foi apresentado. Dessa forma, o jogador italiano de 35 anos não foi punido.

Em nota publicada no site oficial do Napoli, Juan Jesus disse: “Li várias vezes, com grande pesar, a decisão com a qual o Juiz Desportivo considerou que não há provas de que fui vítima de insultos racistas durante o jogo Inter x Napoli no dia 17 de março: é uma avaliação que, embora respeitando isso, tenho dificuldade em entender e isso me deixa com muita angústia”, em outro trecho completou, “na verdade, não entendo porque houve tanto rebuliço naquela noite se realmente foi uma “simples ofensa” pela qual o próprio Acerbi se sentiu obrigado a pedir desculpas, o árbitro sentiu que deveria informar o VAR, a partida foi interrompida por mais de 1 minuto e seus companheiros estavam lutando para falar comigo”.

