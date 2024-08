Julio Cesar leva ouro no atletismo nas Paralimpíadas e ainda bate recorde mundial

Natural de Diadema, São Paulo, o atleta tem outras medalhas na bagagem, como ouro e bronze no Mundial de Kobe de 2024

Wander Roberto/COB Julio Cesar leva medalha de ouro no atletismo nos jogos Paralímpicos



Dobradinha no pódio nas Paralimpíadas de Paris. No segundo dia de competições o país conquistou um ouro com Julio Cesar no atletismo. O atleta foi campeão dos 5000m da classe T11, e, além disso, Julio registrou o recorde mundial e somou 14min48s85. Com um bronze, Yeltsin Jacques também subiu ao pódio com a marca de 14min52s61. A prata ficou com o japonês Kenya Karasawa, somando 14min5148.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Julio Cesar é natural de Diadema, São Paulo, e foi diagnosticado com ceratocone, doença degenerativa na córnea, quando tinha sete anos. Os treinadores do Centro Olímpico ajudaram o atleta a migrar do atletismo convencional para a equipe paralímpica e assim, ele disputa na categoria dos atletas com deficiência visual. Ele já tem outras conquistas na bagagem como o ouro nos 1.500 e prata nos 5.000 no Mundial de Kobe de 2024. Também conquistou ouro nos 1.500 e bronze nos 5.000 nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago em 2023.