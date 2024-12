LaLiga decide denunciar Vini Jr. e torcedores do Rayo Vallecano por insultos em jogo do Espanhol

Durante a partida, os torcedores do time da casa ofenderam o brasileiro com o termo ‘Vinícius Bola de playa’, uma alusão à sua recente perda do prêmio Bola de Ouro

Pierre-Philippe MARCOU / AFP Atacante brasileiro nº 07 do Real Madrid, Vinicius Junior, reage durante a partida de futebol da liga espanhola entre Rayo Vallecano de Madrid e Real Madrid CF, no estádio Vallecas, em Madri



A LaLiga decidiu tomar medidas legais contra a torcida do Rayo Vallecano e o atacante Vini Jr. em decorrência das provocações que marcaram o empate de 3 a 3 entre Rayo e Real Madrid. Durante a partida, os torcedores do time da casa ofenderam Vini Jr. com o termo “Vinícius Bola de playa”, uma alusão à sua recente perda do prêmio Bola de Ouro. O jogador, por sua vez, reagiu mostrando o número dois, fazendo referência ao histórico de rebaixamentos do Rayo, o que rapidamente se espalhou nas redes sociais. Raúl Martín Presa, presidente do Rayo Vallecano, manifestou sua desaprovação em relação à reação de Vini Jr., considerando-a inadequada e desrespeitosa para com o clube. Ele expressou sua preocupação sobre a possibilidade de sanções contra o Rayo devido aos gritos da torcida, argumentando que o comportamento do público foi educado durante a partida.

Martín Presa também enfatizou a importância de os jogadores manterem a comportura e evitarem conflitos com os torcedores. Para ele, é fundamental que os atletas não se deixem levar por provocações, a fim de preservar a imagem do clube e a integridade do jogo. A situação gerou um debate sobre a responsabilidade dos jogadores e torcedores em momentos de tensão. A repercussão do incidente nas redes sociais foi intensa, com muitos usuários comentando sobre a atitude de ambos os lados. A LaLiga, por sua vez, busca garantir que comportamentos inadequados não sejam tolerados, promovendo um ambiente mais respeitoso nos estádios.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA