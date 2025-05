Lando Norris vence GP de Mônaco de F1

Piloto cruzou a linha de chegada à frente de Charles Leclerc (Ferrari) e Oscar Piastri (McLaren), que lidera o campeonato

EFE/EPA/YOAN VALAT Lando Norris comemora vitória



O piloto britânico Lando Norris (McLaren) venceu com autoridade o Grande Prêmio de Mônaco, oitava das 24 etapas da temporada 2025 do Mundial de Fórmula 1, disputado neste domingo (25), no circuito de rua de Monte Carlo.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Norris cruzou a linha de chegada à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e do australiano Oscar Piastri (McLaren), que lidera o campeonato.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório