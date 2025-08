Leclerc faz a pole do GP da Hungria de F1; Bortoleto é 7º

Piloto monegasco ficou à frente do líder do Mundial, o australiano Oscar Piastri; brasileiro vai dividir a quarta fila do grid com o tetracampeão mundial Max Verstappen

Attila KISBENEDEK / AFP Ferrari's Monegasque driver Charles Leclerc competes during the qualifying session of the Formula One Hungarian Grand Prix at the Hungaroring circuit in Mogyorod, near Budapest, Hungary, on August 2, 2025. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)



O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) vai largar da pole position no Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, depois de ser o mais rápido no treino de classificação disputado neste sábado (2), no circuito de Hungaroring, que terminou com o brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) na sétima posição.

Leclerc ficou à frente do líder do Mundial, o australiano Oscar Piastri, e do vice-líder, o britânico Lando Norris, ambos da McLaren, que foram segundo e terceiro, respectivamente.

Bortoleto, que com este sétimo lugar consegue sua melhor classificação em seu primeiro ano na F1, vai dividir a quarta fila do grid com o tetracampeão mundial Max Verstappen (Red Bull), que terminou em oitavo.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório