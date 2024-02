Lenda do Real Madrid, ex-goleiro Miguel Ángel González morre aos 76 anos

Craque conquistou 16 troféus e representou a seleção espanhola em Copas do Mundo

O ex-goleiro espanhol Miguel Ángel González, considerado uma lenda do Real Madrid, morreu aos 76 anos, conforme anunciado pelo clube nesta terça-feira, 6. O Real Madrid emitiu um comunicado lamentando profundamente a perda de González, destacando sua importância como um dos grandes goleiros da história do clube e do futebol espanhol. De acordo com a imprensa espanhola, o ex-goleiro sofria de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença degenerativa. O clube expressou suas condolências à esposa, filho, netos, familiares, companheiros e entes queridos de González. Miguel Ángel González atuou como goleiro do Real Madrid por 18 temporadas, entre 1968 e 1986, conquistando 16 troféus durante esse período. Entre os títulos estão duas Copas da Uefa e oito Ligas. Além disso, ele foi premiado com o troféu Zamora como o goleiro menos vazado na temporada 1975/1976. O ex-goleiro também representou a seleção espanhola nas Copas do Mundo de 1978 e 1982.

