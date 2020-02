Liga Nescau 2019 chega ao fim como a maior edição da história do evento

Divulgação/Reserva Filmes Falcão é um dos embaixadores da Liga Nescau



A Liga Nescau 2019 teve seu capítulo derradeiro no Ginásio do Pacaembu, em São Paulo, para celebrar – em um show de diversão e muita participação da garotada – o fim de mais um ano de sucesso. Foram realizadas as finais das modalidades coletivas, com a participação de 336 atletas, e a decisão do Skate, com 210 integrantes.

O evento chegou à sua quinta e maior edição em 2019. Além de São Paulo, aconteceram etapas também em Recife e Porto Alegre, mostrando que o objetivo é expandir e integrar cada vez mais o maior número de crianças e jovens nos valores do esporte.

“Super satisfeito (com a edição 2019), super feliz. Como empresa, a Nestlé, como marca, a Nescau, é super inquieta para conseguir cada vez mais superar. Então, com certeza essa inquietude faz com que a gente termine hoje o dia na grande final feliz, mas a partir de meia noite e um a gente já está com a cabeça em 2020”, comemorou Abner Bezerra, gerente de Marketing Nescau.

“Acho que temos muitas histórias legais para a gente deixar de legado para as crianças e entrar em 2020 em uma outra atmosfera. A gente está super feliz, é um ano muito inspirador. É um ano Olímpico, que tenha muitas histórias legais para a gente trazer para a criançada”, continuou Abner.

Emoção além das quatro linhas

Fora da quadra, alguns momentos emocionantes marcaram o último dia de Liga Nescau 2019. Falcão, o rei do futsal e embaixador do evento, esteve presente no Ginásio do Pacaembu e encabeçou uma homenagem especial.

Dinei, um dos craques do futebol de amputados, foi homenageado e ganhou de presente um par de muletas autografado e com um recado do craque. Ele perdeu uma das pernas após um acidente e teve que se reinventar. Quis o destino que, anos depois, seu filho, Heitor, também nascesse sem uma perna.

Dinei perdeu um dos membros, mas teve a experiência necessária para ser o exemplo a ser seguido por seu filho. Depois da homenagem, Falcão, Dinei e Heitor ainda bateram uma bola na quadra – e o jovem Heitor marcou um gol e levou a arquibancada à loucura.

“Essa socialização é fundamental para o crescimento tanto da criança que tem alguma questão, quanto da que não tem. Criar uma relação, esse laço de amizade. O esporte é isso. A Liga Nescau primeiro é inclusão, socializar com todos, e aí sim vem a competição. A Nescau faz um golaço todo ano, a cada ano mais, e em 2019 está sendo mais um sucesso”, afirmou Falcão.

Busca por impactar ainda mais

A Liga Nescau 2019 chegou ao fim com a incrível marca de 13.771 participantes, nos três estados por onde passou. São Paulo recebeu 10.637 atletas, Recife contou com a participação de 1.835 e Porto Alegre abriu as portas para 1.299 crianças e jovens.

Só em São Paulo, foram disputadas 18 modalidades – dez convencionais e oito adaptadas. O futsal foi a que recebeu o maior número de participantes: 1.560. Entre os atletas adaptados, foram 300 no atletismo e na natação.

Já em Recife, os atletas tiveram à disposição 12 modalidades – oito convencionais e quatro adaptadas. O atletismo dominou o número de inscritos, foram 357 atletas no evento convencional e 23 no adaptado. Em Porto Alegre, foram oito modalidades – seis convencionais e duas adaptadas. O futsal teve o maior número de participantes, com 300, e o atletismo adaptado recebeu 20 atletas.

Mesmo com o sucesso e os números incríveis da edição 2019 da Liga Nescau, o objetivo é crescer ainda mais. Impactar mais crianças, ir para outras cidades e oferecer novas modalidades. É isso que move a Liga Nescau.

“Vamos entrar para o sexto ano tentando buscar mais recordes, mais histórias, para que mais crianças possam participar dessa festa como um todo. É um ano que vai ter muita emoção, muita energia, e mais carinho ainda envolvido”, afirmou Abner Bezerra.

“Quanto mais impacto a gente conseguir trazer para a criançada, para o público brasileiro, para as famílias, mais legado a gente deixa dos valores do esporte. A gente acredita que ajuda a construir uma geração de crianças mais confiantes no futuro”, finalizou.