Los Angeles batizará rua próxima ao ginásio dos Lakers de ‘Kobe Bryant Boulevard’

O Staples Center, ginásio onde os Lakers mandam seus jogos pela NBA, foi a casa de Kobe Bryant durante quase 20 anos, e nesta segunda-feira, 24, um dia depois do aniversário 42 anos de um dos maiores ídolos da liga de basquete dos Estados Unidos, o Conselho Municipal de Los Angeles anunciou que a cidade homenageará o ex-jogador, morto em um acidente de helicóptero em janeiro, junto com sua filha, Gianna, e mais sete pessoas.

A rua Figueroa, que fica próxima ao ginásio, será renomeada como Kobe Bryant Boulevard. O anúncio foi feito por Herb J. Wesson Jr, que integra o Conselho. O local fica entre outras duas homenagens – o Olympic Boulevard e o Martin Luther King Boulevard. “O legado de Kobe é maior do que o basquete. A #KobeBryantBlvd será um lembrete para todos, jovens e velhos, que não há obstáculo grande o suficiente, e que com o #Mambamentality, tudo é possível”, disse Wesson Jr. A Mamba Mentality é uma filosofia de Kobe, que ressalta a determinação que o levou a ser um atleta de resultados incríveis dentro de quadra.

Figueroa St. will soon be Kobe Bryant Blvd. between Olympic & MLK.

Kobe’s legacy is bigger than basketball. #KobeBryantBlvd will be a reminder to everyone, young and old who drive down it, there is no obstacle too big and that with the #Mambamentality , anything is possible. pic.twitter.com/gvekIFOU5u

— Herb J. Wesson, Jr. (@HerbJWesson) August 24, 2020