Luís Castro, técnico de Cristiano Ronaldo no Al Nassr, afirma que astro português é o melhor do mundo

Craque marcou um gol na goleada de 4 a 1 do Al Nassr contra o Al-Taawon

Reprodução/Twitter/@AlNassrFC Luís Castro e Cristiano Ronaldo comemoram título do Al Nassr na Copa dos Campeões Árabes



O treinador do Al Nassr, Luis Castro, exaltou o jogador Cristiano Ronaldo após uma temporada “brilhante” no clube. De acordo com o técnico, “além de ser o melhor do mundo, Cristiano Ronaldo é uma pessoa de grande dimensão”. O técnico destaca a atenção de Ronaldo para com os outros e sua integração no objetivo coletivo da equipe. “Ele olha muito para os outros e está atento às particularidades do grupo em que está inserido. Um atleta totalmente integrado no objetivo coletivo”, afirmou.

No último jogo do ano, CR7, como também é conhecido, marcou um gol na goleada de 4 a 1 do Al Nassr sobre o Al-Taawon, pelo campeonato local. Com esse gol, o jogador português se tornou o maior artilheiro do futebol mundial em 2023, com 54 gols em 59 jogos. Ele deixou para trás nomes como Mbappé e Harry Kane, que balançaram as redes 57 vezes. “Ele tem muita ambição. Isso é uma coisa normal no seu dia a dia. Isso é a confirmação de tudo o que eu pensava sobre ele como um atleta de alto nível que está sempre em busca de títulos”, finaliza o treinador.