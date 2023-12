Luisa Baptista apresenta melhora, mas permanece em estado grave em UTI

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) atualizou o quadro da triatleta

A triatleta Luisa Baptista apresentou melhora hemodinâmica e respiratória, informou o novo boletim médico Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), de São Paulo, nesta terça-feira, 26. Apesar disso, a atleta olímpica permanece em estado grave e internada em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Luisa tem problemas na coagulação sanguínea e nos pulmões. Desde a internação, ainda na Santa Casa de São Carlos, a esportista utiliza ventilação mecânica. De domingo até agora, a atleta também está sob terapia com oxigenação extracorpórea (ECMO). A tricampeã pan-americana, de 29 anos, sofreu um acidente na manhã de sábado, 23, em São Carlos, no interior de São Paulo. Enquanto treinava de bicicleta na rua, Luísa foi atingida por um carro na Estrada Municipal Abel Terrugi, que também atingiu um motociclista e, logo em seguida, fugiu do local do acidente.