Luva de Pedreiro afirma que teve WhatsApp e TikTok hackeados e acusa empresário

Influenciador digital estava desaparecido das redes sociais há cinco dias

Reprodução/Instagram/@allanjesus Empresário Allan Jesus posa ao lado de Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro



O influenciador digital Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, afirmou, neste domingo, 26, que teve as contas do WhatsApp e do TikTok hackeadas. No Instagram, o baiano, natural de Quijingue, acusou o empresário. “Fala minha tropa, galera, eu tenho um WhatsApp aqui, galera, que foi meu ex-empresário que fez, galera, e ele sumiu do meu celular”, disse. “Qualquer mensagem que chegar aí, não foi eu que mandei. Quem fez foi meu outro empresário”, conta Luva de Pedreiro. Em relação a conta do TikTok, o influenciador comentou que começou sozinho na rede social e definiu a perda de acesso como “esculhambação”. “Está pedindo senha agora. Só quem tem é o meu ex-empresário. Comecei no TikTok foi sozinho e Deus. Todo mundo sabe”, lamentou.

Fãs do Luva de Pedreiro especulam desde o último 19 o futuro do influenciador digital. Na época, ele anunciou que daria uma pausa na gravação dos vídeos. Ele desabafou sobre cobranças que vinha recebendo. Os seguidores ficaram preocupados e fizeram especulações de uma suposta briga entre o influenciador e seu empresário, Allan Jesus. Contudo, Luva de Pedreiro não respondeu.

Dias depois, a coluna de Léo Dias divulgou os valores das contas do influenciador. Segundo depoimento, as duas contas de Iran tiveram um giro de R$ 7.500 no decorrer de 2022, mas atualmente o saldo é de “praticamente nada”. Allan Jesus, CEO da empresa de marketing ASJ Consultoria e empresário do Luva de Pedreiro, se defendeu das críticas que recebeu nas redes sociais. De acordo com o agente, o influencer digital ainda não recebeu nenhum pagamento pelos trabalhos e tem R$ 2 milhões a receber de publicidade.

Luva de Pedreiro se tornou um fenômeno nas redes sociais com vídeos de jogadas de futebol em um campo de várzea e pelo bordão “receba”. Atualmente, ele conta com 15 milhões de seguidores no Instagram e é o brasileiro mais seguido na área de futebol da rede social.