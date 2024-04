Manchester City e Real Madrid se preparam para confronto na Liga dos Campeões

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (9) às 16h no jogo de ida das quartas de final; essa é a terceira vez seguidas que os times se enfrentam em mata-mata ca competição

OSCAR DEL POZO / AFP Essa é a terceira vez seguida que Real Madrid e Mancherter City se enfrentam em mata-mata da Champions Leangue



O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, lamentou os desfalques de Walker e Aké para o confronto contra o Real Madrid, válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Além disso, o croata Gvardiol também é dúvida devido a dores musculares. “O Real também tem problemas com Alaba, Courtois ou Militão. Lesões fazem parte de uma temporada tão longa. Infelizmente estamos tendo muitas contusões neste momento decisivo da temporada”, afirmou o Guardiola.

Enquanto isso, o Real Madrid teve nove dias de preparação para o jogo, mas também enfrenta problemas com Alaba, Courtois e Militão, todos lesionados. Esta não é a primeira vez que Manchester City e Real Madrid se enfrentam em mata-matas da Liga dos Campeões. Com um histórico equilibrado, a última lembrança é da vitória do time inglês por 4 a 0 em 2023. Guardiola acredita que repetir esse feito é improvável e espera um jogo diferente desta vez, com o técnico Carlo Ancelotti buscando alternativas.

Essa é a terceira vez seguida que os times que enfrentam em um mata-mata da Liga dos Campeões. O histórico mostra um triunfo para cada lado, mas a lembrança mais recente é a goleada (4 a 0) aplicada pelo time inglês no dia 17 de maio de 2023. Questionado sobre as críticas que o Real sofreu após o resultado, Guardiola disse que se trata de futebol.

