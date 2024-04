Max Verstappen vence GP da China de F1

Piloto holandês, que largou na pole position no circuito de Xangai, venceu superando o britânico Lando Norris (McLaren) e seu companheiro de equipe da Red Bull, o mexicano Sergio Pérez, terceiro colocado

(Photo by Hector RETAMAL / AFP) Esta é a 58ª vitória do tricampeão mundial na carreira e a quarta da temporada em cinco corridas



O líder do Mundial de Fórmula 1, Max Verstappen (Red Bull), venceu o Grande Prêmio da China neste domingo (21), a primeira corrida de F1 no país desde 2019. O piloto holandês, que largou na pole position no circuito de Xangai, venceu superando o britânico Lando Norris (McLaren) e seu companheiro de equipe da Red Bull, o mexicano Sergio Pérez, terceiro colocado. Esta é a 58ª vitória do tricampeão mundial na carreira e a quarta da temporada em cinco corridas (de 24). Além disso, Max Verstappen nunca havia vencido na China. Diante das arquibancadas cheias e animadas na volta da Fórmula 1 à China após cinco anos de ausência, devido à pandemia de covid-19, nada perturbou o voo de Verstappen rumo à vitória, nem mesmo a intervenção de dois carros de segurança no meio da corrida. “A sensação foi incrível. O carro estava sobre trilhos, eu podia fazer tudo que quisesse”, comemorou o holandês, que também venceu a corrida sprint no sábado.

Atrás, a McLaren de Norris ficou entre as duas Red Bulls, dando à equipe britânica sua melhor classificação até o momento nesta temporada. “Eu não esperava por isso”, comemorou Norris após cruzar a linha de chegada. “Fiquei surpreso com muitas coisas: a falta de ritmo das Ferraris, o nosso bom ritmo, a nossa disputa direta com as Red Bulls.” No Mundial de pilotos, Verstappen já tem uma vantagem de 25 pontos de vantagem sobre Pérez.

*com informações da AFP