Mbappé se ausenta de treino do Real Madrid após extração de dente

Kylian Mbappé não esteve presente no treinamento do Real Madrid que antecedeu o confronto contra a Real Sociedad, válido pela Copa do Rei, nesta quarta-feira (26), às 17h30 (horário de Brasília). O motivo da ausência foi uma cirurgia para a remoção de um dente. O treinador Carlo Ancelotti informou que o atacante viajará com a equipe, mas é provável que ele fique no banco de reservas, considerando seu estado de saúde.

Na atual temporada, Mbappé tem sido um jogador fundamental, participando de 39 jogos e marcando 28 gols. No entanto, ele já enfrentou algumas lesões musculares, o que pode influenciar a decisão de poupá-lo para a partida. Caso não entre em campo, o jovem brasileiro Endrick pode ser escalado para ocupar sua posição no ataque.

Vinicius Júnior, outro destaque da equipe, também lidou com um problema recente no tornozelo, mas já se recuperou e voltou a treinar normalmente. A presença de ambos os jogadores é crucial para o desempenho do time, especialmente em um torneio tão importante como a Copa do Rei.

Além das questões relacionadas ao time, Ancelotti e o presidente da LaLiga, Javier Tebas, se envolveram em uma troca de farpas. O técnico do Real Madrid defendeu seu clube das críticas de Tebas, que o havia chamado de “chorão”. Em resposta, Tebas afirmou que a postura vitimista é uma característica dos dirigentes do clube, acirrando ainda mais o clima entre as partes.

*Reportagem produzida com auxílio de IA