Messi segue afastado por lesão e desfalca Inter Miami

Lionel Messi está enfrentando um dos momentos mais desafiadores de sua carreira, lidando com uma lesão que o afastou dos gramados por um período prolongado. O jogador argentino, que atualmente defende o Inter Miami, está lidando com uma infecção e sua presença no próximo confronto contra o Philadelphia Union é incerta. Esta é a primeira vez que Messi fica afastado por dois meses consecutivos devido a problemas físicos. Após um período de recuperação, Messi havia retornado aos treinos, mas não participou das últimas sessões de treinamento, o que levanta dúvidas sobre sua condição física. O técnico da equipe, Gerardo Martino, comentou sobre a situação do atleta, enfatizando que não há pressa para seu retorno, especialmente considerando que o Inter Miami já assegurou sua classificação para os playoffs da Major League Soccer.

A ausência de Messi tem gerado preocupações entre os torcedores e a equipe, que esperam vê-lo em campo novamente. A expectativa é que ele possa se recuperar completamente antes do início da fase eliminatória da competição. Enquanto isso, o Inter Miami se prepara para o duelo contra o Philadelphia Union, ciente de que a equipe já está em uma posição confortável na tabela. A situação de Messi será monitorada de perto, e a decisão sobre sua participação no jogo será tomada com base em sua evolução nas próximas semanas.

