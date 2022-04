Mike Tyson agride passageiro em avião nos Estados Unidos; veja vídeo

Segundo testemunhas, homem tentou falar com o ex-lutador insistentemente, até que ele se irritou com a abordagem e deu vários socos no rapaz

Patrick T. FALLON / AFP O ex-lutador Mike Tyson



O ex-campeão de boxe dos pesos-pesados Mike Tyson foi filmado agredindo um homem repetidamente dentro de uma avião prestes a decolar no Aeroporto Internacional de São Francisco, nos Estados Unidos. Segundo o site TMZ, o incidente ocorreu nesta quarta-feira, 20, após o passageiro tentar falar com o ex-lutador insistentemente, até que ele se aborreceu. Uma testemunha afirmou ao site que, inicialmente, Tyson foi simpático com o rapaz e outros passageiros do voo, mas perdeu a paciência depois que ele ficou falando sem parar atrás dele. O ex-lutador até chegou a pedir para que o homem relaxasse, ainda segundo testemunhas relataram ao TMZ. No entanto, como o homem não parou, Tyson se levantou e deu vários socos nele. De acordo com outra testemunha, o ex-campeão de boxe deixou o avião logo após o incidente. O Departamento de Polícia de São Francisco afirmou ao TMZ que os oficiais detiveram duas pessoas que acreditavam estarem envolvidas com a situação, mas acrescentaram que, após uma pessoa ser tratada com ferimentos, mas sem risco de vida, ela deu “poucos detalhes” sobre o ocorrido e “se recusou a cooperar com a investigação policial”. Segundo fontes próximas ao lutador, o homem agredido estava “extremamente embriagado” e não parava de provocá-lo. Até a última tentativa de contato feita pelo site, os agentes de Tyson e a companhia JetBlue, responsável pelo avião onde as agressões ocorreram, não se manifestaram. Confira o vídeo abaixo.