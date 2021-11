Palmeiras 1 x 0 Flamengo: Acompanhe minuto a minuto a final da Libertadores

Vencedor da partida chegará ao tricampeonato do torneio continental; bola rola a partir das 17h, no Estádio Centenário, no Uruguai

Juan Ignacio Roncoroni/EFE

3′ Flamengo voltou melhor. Gabigol teve grande chance nas costas da zaga, mas demorou para chutar, mas foi travado. Na sequência, cruzamento assustou.

COMEÇA O 2º TEMPO – Apita o árbitro! A bola volta a rolar! Acompanhe a partida aqui no site da Jovem Pan

FLAMENGO: por enquanto, a “máquina de gols” está engripada… — Wanderley Nogueira (@Wanderley) November 27, 2021

40 minutos, e o Flamengo perdido. Ainda não encontrou o mínimo de seu jogo. A impressão que dá é que o rubro-negro espera um suspiro individual, porque, em questão coletiva, o Palmeiras está muito melhor.#Libertadores — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) November 27, 2021

INTERVALO – Fim de primeiro tempo no Centenário. O Palmeiras usou seu contragolpe mortal para abrir o placar no começo do jogo e agora faz o que sabe melhor: se defender. O time concede poucos espaços ao Flamengo e ainda conta com Weverton inspirado. Vai vencendo com justiça o Verdão!

46′ Explodiu na zaga: Arrascaeta avançou com a bola dominada, limpou e bateu da entrada da área, mas a defesa do Verdão bloqueou o chute.

34′ Na barreira! Mengão teve rara boa chance em falta perto da área, mas Andreas carimbou a cara de Raphael Veiga, que desabou depois.

28′ QUAAAAAASE! Raphael Veiga recebeu pela esquerda, nas costas da zaga. Ele cruzou, e o zagueiro Rodrigo Caio quase fez contra.

23′ Segue o jogo! Andreas Pereira recebeu na intermediária, avançou e acionou Gabigol na meia-lua. O atacante tentou fazer o pivô e desabou, pedindo falta, mas Nestor Pitana mandou seguir, para desespero do flamenguista.

15′ Salva, Mayke! Bruno Henrique recebeu livre do lado esquerdo da área, conseguiu deixar Luan no chão, mas foi travado pelo lateral direita antes de concluir.

11′ Mengão tenha achar espaços, mas a zaga do Palmeiras, bem postada, não concede nenhum.

6‘ GOOOOOOOOOOOOOL! Mayke recebe na direita, chega ao fundo e cruza rasteiro. Rapahel Veiga aproveita espaço na área, bate rasteiro e abre o placar.

5′ Flamengo marca em cima e assusta o Palmeiras no começo da partida

COMEÇA O 1º TEMPO – Apita o árbitro! A bola está rolando no estádio Centenário! Acompanhe a partida aqui no site da Jovem Pan

PRÉ JOGO – Às 16h53, as duas equipes entraram no gramado do Estádio Centenário, no Uruguai. O árbitro da partida é Nestor Pitana, da Argentina. Ele é auxiliado por Juan Belatti e Gabriel Chade, também da Argentina. O quarto árbitro é Facundo Tello, da Argentina. No VAR, Julio Basuñan, do Chile.

PRÉ JOGO – Flamengo e Palmeiras têm os melhores ataques da Libertadores 2021. O Rubro-Negro marcou 32 gols em 12 jogos, uma média 2,66 por jogo. O Verdão, por sua vez, balançou as redes 27 vezes, média de 2,25 por partida.

PRÉ JOGO – Antes do início da partida, os técnicos Abel Ferreira e Renato Gaúcho concederam uma rápida entrevista. O comandante da equipe paulista disse que o Palmeiras está “muito grato” de poder disputar a final da Libertadores pelo segundo ano consecutivo. “Trabalhamos muito, nos preparamos muito. Estamos preparados e o que quero é que seja uma grande festa, que todos possam disfrutar e que seja um grande espetáculo para quem assiste em casa”, disse Abel.

🎙️ "Estamos muito gratos por estar aqui. Estamos preparados" 💚🤍 A entrevista com Abel Ferreira na chegada ao Centenario para a decisão da CONMEBOL #Libertadores. #GloriaEterna pic.twitter.com/K1Hy36RNkQ — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 27, 2021

“Trabalhamos tudo o que poderíamos ter trabalhado com o meu time, visando o adversários, as probabilidades que poderão acontecer durante a partida. Tenho certeza que minha equipe está bem preparada. É uma final e em uma final tudo pode acontecer”, afirmou Renato.

🎙️ "Trabalhamos tudo que poderíamos ter trabalhado" 🏆👨‍🏫 As palavras de Renato Gaúcho ao chegar no Centenario para a final da CONMEBOL #Libertadores.#GloriaEterna pic.twitter.com/CxiU68Yzch — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 27, 2021

PRÉ JOGO – Cinco jogadores disputam o prêmio de melhor jogador da América. São eles: Weverton, Raphael Veiga e Rony, do Palmeiras; Gabriel e Bruno Henrique, do Flamengo. A votação ocorre no site da Bridgestone, patrocinadora do torneio. Para votar, acesse: fanbridgestone.com.

PRÉ JOGO – Enquanto a bola não rola, um torcedor flamenguista pediu uma palmeirense em casamento na arquibancada do Estádio Centenário. O amor venceu.

PRÉ JOGO – As duas equipes estão escaladas para a grande final da Libertadores 2021.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Flamengo: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Renato Gaúcho.

PRÉ JOGO – Com o título da Libertadores deste ano, as equipes brasileiras chegarão a 21 conquistas do campeonato continental. O vencedor também entrará para o seleto grupo de tricampeões, do qual já fazem parte o Santos (1962, 1963 e 2011), o São Paulo (1992, 1993 e 2005) e o Grêmio (1983, 1995 e 2017). Os argentinos lideram o ranking, com 27 taças. O Independiente venceu sete edições; o Boca Juniors, seis.

PRÉ JOGO – As duas equipes brigam pelo tricampeonato da Libertadores. O Palmeiras venceu as edições de 1999, contra o Deportivo Cali, da Colômbia, e 2020, contra o Santos. O Flamengo, por outro lado, conquistou o torneio continental em 1981, contra o Cobreloa, do Chile, e em 2019, contra o River Plate, da Argentina.

PRÉ JOGO – Olá! Acompanhe o minuto a minuto da final da Libertadores 2021. Flamengo e Palmeiras disputam a partido no histórico Estádio Centenário, no Uruguai, neste sábado, 27. A bola rola às 17 horas, no horário de Brasília.