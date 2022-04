Morre o empresário Mino Raiola, aos 54 anos

Informação foi confirmada pela família do agente em seu perfil nas redes sociais

VALERY HACHE / AFP Mino Raiola é agente de Erling Haaland, Paul Pogba e outros grandes jogadores mundiais



Morreu neste sábado, 30, em Milão, na Itália, o influente empresário Mino Raiola, aos 54 anos. A informação foi confirmada pela família do agente em seu perfil no Twitter. Raiola, um dos mais influentes empresários do mundo do futebol, cuidava das carreiras de craques como Ibrahimovic, Pogba e Haaland. Ele estava internado há algumas semanas, em estado crítico. A causa da morte não foi divulgada pelos familiares.

“Com infinito pesar, compartilhamos o falecimento do agente de futebol mais carinhoso e incrível que já existiu. Mino lutou até o final com a mesma força que colocou nas mesas de negociação para defender nossos jogadores. Como sempre, Mino nos deixou orgulhosos e nunca percebeu. Mino tocou tantas vidas através de seu trabalho e escreveu um novo capítulo na história do futebol moderno. Sua presença fará falta para sempre. A missão de Mino de tornar o futebol um lugar melhor para os jogadores continuará com a mesma paixão. Agradecemos a todos pelo enorme apoio recebido durante esses tempos difíceis e pedimos respeito à privacidade de familiares e amigos neste momento de luto. A Família Raiola”, escreveu a família em comunicado oficial. Na quinta-feira, 28, veículos de imprensa da Itália noticiaram a morte de Raiola. Minutos depois da divulgação, o empresário foi ao Twitter para desmentir a informação. “Estado de saúde atual para quem está se perguntando: chateado pela segunda vez em 4 meses que eles me matam. Parecem também capazes de ressuscitar”, escreveu, com a ironia que marcou sua carreira.

Mais informações em instantes.