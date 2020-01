Morre o jornalista Sérgio Noronha, aos 87 anos

Reprodução/Sergio Noronha

Morreu nesta sexta-feira (24) o jornalista Sérgio Noronha, aos 87 anos. O profissional com passagem nas maiores redações do Brasil sofria do Mal de Alzheimer e estava internado há 10 dias no Hospital Rio Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Sérgio Noronha morou seus últimos anos de vida no Retiro dos Artistas. O jornalista sofria com uma pneumonia e foi internado na UTI por sete dias. Com a melhora no quadro, o profissional foi encaminhado para um quarto, onde sofreu uma parada cardíaca.

Ainda não há informações sobre o velório e enterro.

Histórico profissional

Sérgio Noronha nasceu em 8 de dezembro de 1932. Seu primeiro contato com o jornalismo foi aos 22 anos, quando começou a trabalhar na revista O Cruzeiro. O profissional chegou ao Grupo Globo em 1975. Em 1998, estreou no SporTV, onde ficou até 2009, quando foi para a TV Bandeirantes. No ano seguinte, voltou a fazer parte do quadro de funcionários do Grupo Globo, na Rádio Globo e no Canal Premiere.