MVP da NBA visita estádio do PSG, faz embaixadinhas e pergunta: ‘Cadê o Neymar?’

Reprodução

Giannis Antetokounmpo, atual MVP da NBA, esteve acompanhado por companheiros de Milwaukee Bucks para uma visita ao Parc de Princes, estádio do PSG, em Paris. A equipe está na França para enfrentar o Charlotte Hornets, nesta sexta-feira (24), às 17h, no primeiro jogo da história da NBA na capital francesa.

No vestiário do PSG, Giannis fez algumas embaixadinhas e brincou com os companheiros: “Cadê o Neymar agora?”, em alusão ao craque brasileiro e maior estrela do Paris.

O grego revelou ser fã do PSG desde os tempos de Ibrahimovic. Segundo ele, futebol sempre foi uma de suas paixões, já que seu pai foi jogador.

Assista a visita do Milwaukee Bucks ao estádio do PSG