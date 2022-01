Na mira do Corinthians, Diego Costa se despede do Atlético-MG: ‘Gratidão’

Anunciado pelo clube mineiro em agosto, atacante conquistou os títulos da Copa do Brasil e do Brasileirão e marcou cinco gols em 19 jogos

Diego Costa fez carreira na Europa, se naturalizou espanhol e disputou uma Copa do Mundo



Alvo do Corinthians para a temporada de 2022, o atacante Diego Costa utilizou seu perfil no Instagram para se despedir oficialmente do Atlético-MG, clube pelo qual atuou por pouco mais de cinco meses e conquistou os títulos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Neste período, foram 19 jogos e cinco gols marcados. A rescisão do contrato, válido até o final deste ano, vinha sendo negociada pela direção da equipe mineira com o estafe do atleta nos últimos dias.

“Hoje, oficialmente, me despeço do Atlético. Gostaria de agradecer a toda Massa Atleticana por todo apoio e carinho que recebi do primeiro até o último dia. Muito obrigado por terem feito parte do meu sonho de criança em jogar no futebol brasileiro e conquistar títulos. Deixo meu agradecimento também, a todo corpo técnico, departamento médico, funcionários e, em especial, aos meus companheiros que me ajudaram diariamente, sempre fazendo de tudo para que eu me sentisse confortável. O sentimento que fica é de gratidão a todos vocês atleticanos. Obrigado e desejo todo sucesso do mundo”, escreveu nas redes sociais.

Natural da cidade de Lagarto, no Sergipe, Diego Costa fez a carreira na Europa e se naturalizou espanhol, tendo, inclusive, vestido a camisa da seleção europeia em uma Copa do Mundo. No Velho Continente, o atacante jogou em Portugal, na Inglaterra e na Espanha. Antes de retornar ao Brasil, o atleta atuava pelo Atlético de Madrid, onde é ídolo da torcida colchonera.