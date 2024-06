‘Não sou vítima de racismo, eu sou algoz de racistas’, afirma Vinicius Jr.

Três torcedores do Valência foram considerados culpados por delito contra a integridade moral com agravante de discriminação racial

EFE/JuanJo Martín Segundo o atacante, essa decisão não é apenas em seu favor, mas representa uma vitória para todos os negros



O jogador brasileiro Vinicius Jr. usou suas redes sociais nesta segunda-feira (10) para celebrar a condenação de três torcedores do Valência a oito meses de prisão por proferirem ofensas racistas durante partida do campeonato espanhol, em maio de 2023. Os torcedores foram considerados culpados por delito contra a integridade moral, com agravante de discriminação racial. Além da pena de prisão, o trio também foi proibido de frequentar estádios por dois anos. Segundo o atacante, essa decisão não é apenas em seu favor, mas representa uma vitória para todos os negros. Em sua conta no “X” (antigo Twitter), o jogador destacou que essa decisão servirá de exemplo para os racistas, que devem sentir medo e vergonha de suas atitudes. Caso contrário, ele ira cobrar por justiça. Essa é a primeira sentença condenatória desse tipo na Espanha, resultado de uma denúncia feita pela LaLiga, responsável pelo campeonato espanhol.

Veja a publicação:

Muitos pediram para que eu ignorasse, outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu deveria apenas “jogar futebol”. Mas, como sempre disse, não sou vítima de racismo. Eu sou algoz de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim. É por… https://t.co/NdezpJBjF2 — Vini Jr. (@vinijr) June 10, 2024

Publicado por Luisa Cardoso

