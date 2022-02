Homem foi flagrado com emblemas utilizados pelo regime ditatorial alemão e o título do livro escrito por Adolf Hitler tatuados no corpo

Reprodução/Twitter / Estadão Homem exibe tatuagens nazistas e é expulso por torcedores do Brasil de Pelotas



A partida válida pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho chamou atenção após a torcida do Brasil de Pelotas, que ficou no empate com o Novo Hamburgo, expulsar da arquibancada do estádio Bento Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, um homem que exibia tatuagens nazistas ao longo de seu corpo. Em suas costas, o rapaz havia cravado na pele a frase ‘Mein Kampf’, nome do livro escrito por Adolf Hitler, e no ombro esquerdo havia uma ‘Cruz de Ferro’, simbolo utilizado pelos regimes nazistas.

Ontem, um homem foi um expulso da arquibancada pela torcida do Brasil de Pelotas após exibir suas tatuagens neonazistas (Mein Kampf e Cruz de Ferro). pic.twitter.com/f92HR7sTrK — Daiana Santos (@daianasantospoa) February 14, 2022

A vereadora de Porto Alegre, Daiane Santos, publicou em suas redes sociais um vídeo em que é possível enxergar as tatuagens. “O Brasil de Pelotas é um clube que foi fundado pela classe operária e negra. Como diz o hino do clube pelotense, ‘As tuas cores são nosso sangue e a nossa raça’. Parabéns aos torcedores xavantes pela consciência na importância do combate contra manifestações neonazistas. Parabéns para a torcida Xavante, que honrou suas raízes! Com nazista não tem conversa”, afirmou.

O Grêmio Esportivo Brasil se posicionou em nota enviada à Jovem Pan. Confira na íntegra: Graças a gerações de xavantes que ao longo de 110 anos nos trouxeram até aqui, o Brasil tem na própria história um instrumento contra qualquer discurso ou ato de discriminação. O amor aos muitos que somos é parte da beleza do clube. É por essa consciência histórica que aqueles, que se sentem representados pelos discursos de ódio infelizmente cada vez mais comuns, são e sempre serão repelidos da Baixada. Quem diz isso não é só o clube, como instituição. É a nossa torcida, que sabe reconhecer ao longe quem não tem dignidade para se dizer Xavante.