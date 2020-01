NBA adia partida entre Lakers x Clippers após morte de Kobe Bryant

A NBA anunciou, na noite desta segunda-feira (27), que vai adiar o clássico de Los Angeles, entre Lakers x Clippers, que seria disputado na próxima terça-feira (28), devido ao trágico acidente que culminou com a morte de Kobe Bryant. A Liga ainda não informou quando a partida será disputada.

O anúncio feito pela NBA com relação ao anúncio foi para “respeitar o Los Angeles Lakers, que se encontra profundamente entristecida com a trágica perda de Kobe Bryant, sua filha, Gianna Bryant, e outras sete pessoas em um acidente de helicóptero nesse domingo”.

The following has been released by the NBA pic.twitter.com/NgrEP2qpDi

— NBA (@NBA) January 27, 2020