Nelson Piquet é condenado a pagar R$ 5 mi após comentários racistas contra Hamilton

Defesa pode entrar com recurso; episódio envolvendo ex-piloto aconteceu durante uma entrevista, em 2021, no YouTube

JOE KLAMAR / AFP Ex-piloto Nelson Piquet fez comentários racistas contra Hamilton



O ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, foi condenado pela Justiça nesta sexta-feira, 24, a pagar R$ 5 milhões após fazer comentários racistas contra Lewis Hamilton. A defesa, no entanto, pode entrar com recurso. O episódio aconteceu durante uma entrevista, em 2021, no YouTube. Na oportunidade, Piquet chamou de “neguinho”, duas vezes, o piloto heptacampeão mundial. Após críticas, na época, o ex-piloto negou qualquer conotação racial e afirmou que a expressão fazia parte do vocabulário brasileiro e que foi traduzida erroneamente. A fala racista foi usada quando Piquet relembrou da batida entre o piloto da Red Bull Racing, Max Verstappen, genro do ex-piloto brasileiro, e Hamilton, durante o GP da Inglaterra em 2021. Nelson Piquet também fez comentários homofóbicos contra os ex-pilotos de F1, Kiko e Nico Rosberg. O ex-piloto foi condenado a pagar R$ 5 milhões a título de indenização por danos morais coletivos. O montante será destinado para entidades de luta pela igualdade racial e contra a LGBTQIA+. O site da Jovem Pan tenta contatar Nelson Piquet para comentar sobre o assunto.