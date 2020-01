Neymar presta homenagem a Kobe Bryant em vídeo; assista

Reprodução

O brasileiro Neymar publicou em seu canal no YouTube, nesta segunda-feira (27), um vídeo com alguns momentos ao lado de Kobe Bryant, astro da NBA que faleceu no último domingo (27), após acidente aéreo.

Esse foi o segundo momento que Neymar prestou uma homenagem a Kobe. Depois de um dos dois gols que marcou na vitória do PSG para cima do Lille, o brasileiro se dirigiu as câmeras e fez o número 24 com as mãos. O número era carregado pelo ídolo norte-americano as costas na camisa do Los Angeles Lakers na segunda fase de sua carreira.

Assista à homenagem de Neymar a Kobe Bryant