Neymar usa relógio mais caro que premiação do Paulistão

deu o que falar durante sua participação no jogo entreno último domingo (31). O camisa 10 do Al-Hilal participou do jogo carregando a taça até o campo, ao lado de Pepe e Clodoaldo. Entretanto, o que chamou a atenção foi o relógio que o jogador estava usando. O modelo é avaliado em um valor maior que a premiação do Campeonato Paulista. O valor que a Federal Paulista de Futebol (FPF) paga ao vencedor da competição é de R$ 5 milhões. Já o relógio de Neymar, um modelo RM-68-01 Tourbillon Cyril Kongo da marca Richard Mille chega ao valor de R$ 6,52 milhões, segundo a página do Instagram “Drip de Artista”, especialista em divulgar os valores de peças e acessórios que os famosos usam. De acordo com o site, existem somente 30 unidades do relógio que é de uma edição limitada.

Cyril Kongo, grafiteiro que mora em Paris, é o responsável pelo desenho no relógio. Kongo é referência mundial no quesito grafite e transforma murais com sua arte. Segundo a marca Richard Mille, Kongo demorou mais de um ano para desenvolver uma técnica de pintura que se ajustasse às peças do relógio . O artista utilizou um aerógrafo – um pincel que “sopra” a tinta com ar comprimido – e foi medindo com cuidado o peso da tinta para não danificar as engrenagens das peças. Outra curiosidade sobre o caríssimo relógio é a caixa do acessório confeccionada com fibra de carbono com moldura de cerâmica. Apesar de Neymar ser o centro das atenções durante a participação no Paulistão, o jogador está fora dos campos desde outubro de 2023, em recuperação de uma cirurgia, devido a uma contusão que sofreu no joelho, durante o jogo entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.