No duelo de líderes, Atlético-MG vence Palmeiras e se isola na ponta do Brasileirão

Atacante venezuelano Jefferson Savarino marcou os dois gols da partida; Patrick de Paula e Abel Ferreira foram expulsos após lance polêmico

Foto: FERNANDO MICHEL/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Atlético-MG e Palmeiras se enfrentaram neste sábado, 14, no estádio Mineirão



Com dois gols do atacante venezuelano Savarino, o Atlético-MG venceu o Palmeiras por 2 a 0, no Mineirão, e se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o clube mineiro chegou aos 37 pontos, abrindo cinco pontos de diferença para o time paulista, que tem 32 pontos. Outro destaque da partida foi o lateral esquerdo Guilherme Arana, medalhista de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, que deu duas assistências. O jogo entre os líderes também foi marcado pela expulsão de Patrick de Paula, do Palmeiras, e do técnico alviverde, Abel Ferreira. O volante palmeirense recebeu o segundo cartão após um lance com Jair. O treinador da equipe de São Paulo protestou contra a decisão do árbitro, Bruno Arleu de Araújo e também foi expulso. Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o Cuiabá, no Allianz Parque, no domingo, 22, às 11h. O Atlético-MG, por sua vez, visita o Fluminense, na segunda-feira, 23, no estádio de São Januário, às 20h.