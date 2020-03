No isolamento? JP indica filmes e documentários sobre esportes para acabar com o tédio

Divulgação Forever Pure fala sobre racismo em Israel



O isolamento pedido pelas autoridades de saúde e pelo Governo Federal é incômoda para todos os cidadãos, mas necessárias para combater o avanço do novo coronavírus.

Para ‘matar’ o tédio, buscamos sugestões nos serviços de streaming para divertir os fãs do esporte. Documentários, séries e filmes que contam histórias inspiradoras, provando mais uma vez que tudo é muito mais que apenas um esporte!

Confira!

Netflix

Gold Stars – A História da Copa do Mundo Fifa (2017)

O filme é uma coletânea de filmagens de arquivo e homenageia os ícones do futebol responsáveis pelas mais memoráveis partidas da história do Mundial de seleções. São quase 100 anos de história divididos em três episódios.

Campeões da Copa (2018)

Ainda tratando sobre os campeões mundiais, Campeões da Copa é uma série de oito episídios que mostra a história dos poucos atletas e países que conseguiram levantar a taça.

Para Sempre Chape (2018)

O desastre aéreo que vitimou 71 pessoas entre jogadores, comissão técnica e jornalistas que seguiam rumo ao jogo da Chapecoense na Colômbia, é o tema de Para Sempre Chape. O filme conta como o clube tentou reconstruir o time que fez história na Copa Sul-Americana 2016.

Boca Juniors 3D: The Movie (2015)

O filme narra a história de La Bombonera, um dos estádios mais emblemáticos do futebol mundial. São mostrados os gols mais importantes, títulos e a torcida do Boca Juniors, além das entrevistas com ídolos como Tevez, Maradona, Riquelme, Palermo, entre outros.

Ríver, El Más Grande Siempre (2019)

Para quem prefere o rival, a plataforma também disponibiliza Ríver, El Más Grande Siempre, que conta a história do gigante clube de Buenos Aires, desde sua fundação até os tempos atuais, passando pela reconstrução após a queda para a segunda divisão argentina.

Bola no Asfalto (2016)

Estamos acostumados a ver o futebol de rua no Brasil, e esse é o pano de fundo de Bola no Asfalto, documentário francês que retrata a prática nas ruas da França, e como isso impacta em todo o futebol mundial.

Verão de 92 (2015)

Alguns mais jovens podem não lembrar da Dinamarca campeã da Eurocopa em 1992, mas esse filme pode dar uma mãozinha no repertório de quem não teve a chance de acompanhar a seleção do país passar de zebra a campeã. O drama não é um documentário, mas traz imagens reais que o deixam ainda mais emocionante.

Trainer (2013)

O documentário Trainer oferece uma imersão no universo dos bastidores do futebol, e leva o telespectador a acompanhar a história de treinadores alemães que desejam chegar a Bundesliga, principal liga do futebol do país: Frank Schmidt, do FC Heidenheim, que na época dirigia o St. Pauli, e Stephan Schmidt, quando ainda estava à frente do Padeborn 07. Treinador do Liverpool, Klopp está entre os entrevistados.

The English Game (2020)

A série é ficcional, e mostra como dois jogadores de futebol de classes sociais opostas enfrentam os dramas profissionais e tentam mudar o esporte.

Bobby Robson: Mais que um Treinador (2018)

Ronaldo Fenômeno, José Mourinho, Pep Guardiola… O que essas grandes figuras do futebol mundial tem em comum? O respeito e a admiração por Bobby Robson, um dos mais consagrados treinadores da Inglaterra. No documentário, toda a vida do técnico é contada com relatos de grandes personalidades do esporte.

Alexis Viera: uma história de superação (2019)

O goleiro uruguaio Alexis Vieira foi baleado durante um assalto na Colômbia, e perdeu os movimentos das pernas. No documentário, o público acompanha essa emocionante história de superação, onde o jogador mostra toda força necessária para se recuperar do coma e reencontrar um propósito.

Meu Tricolor de Aço (2018)

Tem espaço para brasileiros na lista de indicações. Meu Tricolor de Aço traz de volta as emoções do centenário do Fortaleza, que culminaram em um título inédito da Série B. O documentário conta toda a história do clube nordestino, de sua origem até 2018, com direito a depoimento do treinador Rogério Ceni.

F1: Dirigir Para Viver (2019)

As grandes emoções da Fórmula 1 em duas temporadas. Polotos, gestores e donos de equipe contam os bastidores do esporte de velocidade .

42 – A História de Uma Lenda (2013)

A História de Uma Lenda é um filme biográfico, e acompanha o ícone do beisebol, Jackie Robinson, que em 1947, se tornou o primeiro jogador negro da história da Major League Baseball (MLB) na era moderna.

Forever Pure (2016)

O documentário mostra o furor causado pela chegada de dois jogadores muçulmanos ao time de futebol Beitar Jerusalem, e revela toda a dimensão do racismo institucional em Israel.

Raça (2016)

Racismo também é o tema principal de Raça, de 2016. O filme narra a história de Jesse Owens, atleta norte-americano que superou o preconceito e desafiou Adolph Hitler ao vencer quatro medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936.

Amazon Prime

Tudo ou Nada: Seleção Brasileira (2020)

A Copa América 2019 ainda está fresca nas nossas memórias, mas a série foi lançada com a promessa de mostrar toda a jornada do time de Tite para reinventar sua identidade e reconquistar sua base de torcedores insatisfeitos. Bastidores, vestiários e treinamentos são mostrados nos capítulos.

Isso é Futebol (2019)

Isso é Futebol é um documentário dividido em seis partes, que mostra o impacto da modalidade em todo mundo, de Nova Délhi e Ruanda pós-guerra à Liga dos Campeões. A série mostra como o esporte tem poder de unir povos, inspirar e cativar bilhões de pessoas ao redor do mundo.

Futebol Arte (2014)

Futebol Arte também pode ser um prato cheio para os mais novos. O filme conta a saga de uma das maiores equipes montadas pela seleção brasileira da história, o de 1982, que foi eliminada pela Itália na Copa do Mundo. Através de entrevistas com jogadores e membros da equipe, o filme analisa os méritos do futebol arte, trazendo à tona as personalidades, atmosfera, táticas, excitaçaõ e o desgosto promovidos pelos jogos.

Les Bleus 2018, A Epopéia Russa (2019)

A grande campanha da seleção francesa rumo ao título da Copa do Mundo de 2018 é narrada em Les Bleus 2018, A Epopéia Russa. Nas telas, como o time lidou com a pressão, as partids e como conseguiram superar todos os adversários para ficar com a taça. A história de alguns dos jogadores de destaque na campanha também são contadas.

Make Us Dream (2018)

Fã de futebol inglês? Então você não pode perder Make Us Dream, documentário sobre o craque Steven Gerrard, talvez um dos maiores jogadores da história do país.