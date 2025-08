Norris vence GP da Hungria de F1 em nova dobradinha da McLaren; Bortoleto é 6º

Graças à vitória, e à quarta dobradinha consecutiva da McLaren, o britânico soma agora 275 pontos no campeonato, contra 284 de Piastri; brasileiro conseguiu seu melhor resultado em sua temporada de estreia

Ferenc ISZA / AFP As últimas voltas foram de uma batalha acirrada entre os pilotos da McLaren



O britânico Lando Norris venceu o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1 neste domingo (3), no circuito de Hungaroring, chegando à frente de seu companheiro de McLaren e rival pela liderança do Mundial de pilotos, o australiano Oscar Piastri. Graças à vitória, e à quarta dobradinha consecutiva da McLaren, Norris soma agora 275 pontos no campeonato, contra 284 de Piastri.

O também britânico George Russell (Mercedes) completou o pódio, enquanto o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que largou da pole position e liderou boa parte da corrida, acabou em quarto. O quinto foi o veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin). “Estou morto. Foi difícil. Eu não estava planejando apenas uma parada, mas depois da primeira volta, era nossa única chance de vencer”, disse Norris, que conquistou a 200ª vitória da McLaren na F1.

“Eu forcei o máximo que pude e sabia que, se quisesse ultrapassá-lo, teria que ser na curva 1, porque é difícil ultrapassar aqui”, declarou Piastri, que não se surpreendeu com a estratégia do companheiro de equipe: “Lando não tinha muito a perder” após a largada.

Bortoleto em sexto

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber), que largou da sétima posição, terminou a corrida em sexto e conseguiu seu melhor resultado em sua temporada de estreia na F1. Esta foi a terceira vez que o piloto terminou na zona de pontuação (entre os dez primeiros) no ano, depois do oitavo lugar no GP da Áustria, há pouco mais de um mês, e da nona colocação na etapa da Bélgica, na semana passada. Com o resultado na Hungria, o brasileiro de 20 anos soma oito pontos na classificação e chega a 14, ficando na 17ª posição do Mundial de pilotos.

Estratégia decide

Na largada, Leclerc manteve a primeira posição, seguido por Piastri. Norris, que saiu em terceiro, acabou sendo ultrapassado por Russell e Alonso. Passadas as primeiras cinco voltas, Leclerc tinha dois segundos de vantagem sobre Piastri e o australiano estava um segundo e meio à frente de Russell, enquanto Norris já tinha recuperado a quarta posição depois de ultrapassar Alonso, que também fez apenas um pit-stop.

Na metade da prova, o monegasco da Ferrari mantinha uma diferença de dois segundos em relação a Piastri, mas Leclerc advertiu pelo rádio que a estratégia da equipe estava equivocada: “Estamos perdendo muito tempo, vamos perder a corrida”.

A estratégia de Norris se confirmou como a mais correta, já que o britânico aproveitou a segunda parada de Leclerc e Piastri para assumir a liderança a pouco mais de 20 voltas para o final. E o mau presságio de Leclerc se confirmou: o monegasco não só perdeu a primeira posição, como também ficou fora do pódio.

As últimas voltas foram de uma batalha acirrada entre os pilotos da McLaren. Piastri, com pneus mais novos, foi à caça de Norris e os dois quase se tocaram na penúltima volta, o que levou a equipe a pedir que ambos não assumissem mais riscos, permitindo a vitória do britânico. A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 será o GP da Holanda, no circuito de Zandvoort, no fim de semana de 30 e 31 de agosto.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Classificação do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1

1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1h35:21.231

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +0.698

3. George Russell (GBR/Mercedes) +21.916

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +42.560*

5. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) +59.040

6. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) +1:06.169

7. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) +1:08.174

8. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) +1:09.451

9. Max Verstappen (HOL/Red Bull) +1:12.645

10. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +1 volta

11. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) +1 volta

12. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) +1 volta

13. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) +1 volta

14. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) +1 volta

15. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) +1 volta

16. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) +1 volta

17. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) +1 volta

18. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) +1 volta

19. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) +1 volta

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório