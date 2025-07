Nottingham Forest contrata zagueiro Jair Cunha, ex-Botafogo

Defensor sai após um período de seis meses; jogador participou de 22 partidas e conseguiu marcar um gol

Reprodução/Instagram/@jaircunhaa_ Ross Wilson, diretor de futebol do Nottingham Forest, manifestou sua satisfação com a chegada do defensor



O Nottingham Forest anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Jair Cunha, que anteriormente atuava pelo Botafogo. O jogador firmou um contrato que se estende até 2030 e já se juntou aos seus novos colegas para a pré-temporada. O clube carioca recebeu aproximadamente 12 milhões de euros (cerca de R$ 78,5 milhões) pela transferência do atleta, que deixou o Botafogo após um período de seis meses. Durante sua passagem pelo Botafogo, Jair participou de 22 partidas e conseguiu marcar um gol.

O clube carioca fez uma despedida calorosa. “Botafogo concluiu a venda do zagueiro Jair ao Nottingham Forest. O Glorioso agradece ao defensor por toda a entrega e determinação durante o tempo que vestiu a gloriosa camisa e deseja sucesso na carreira”. Jair havia sido adquirido pelo Botafogo em janeiro, vindo do Santos, e rapidamente se firmou como um dos principais jogadores da defesa.

Ross Wilson, diretor de futebol do Nottingham Forest, manifestou sua satisfação com a chegada do defensor. “Jair é um jovem talento que mostrou qualidade durante seu tempo no Brasil, e estamos felizes por termos garantido sua contratação. Ele agora tem novas ambições com sua transferência para a Premier League”.

