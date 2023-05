Nuggets ‘varrem’ os Lakers e vão pela primeira vez às Finais da NBA

Apesar da grande atuação de LeBron James, equipe da Califórnia perde série por 4 a 0, além do título da Conferência Oeste

ANDREW D. BERNSTEIN / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP Nuggets vencem o Lakers por 113 a 111 em plena Crypto.com. Arena



O Denver Nuggets se classificou pela primeira vez na história às Finais da NBA. A vaga da franquia do Colorado foi conquistada na noite desta segunda-feira, 22, após vencer o Los Angeles Lakers por 113 a 111 e levar o título da Conferência Oeste em plena Crypto.com. Arena. Apesar da grande atuação de LeBron James, que marcou 40 pontos, pegou dez rebotes e fez nove assistência sem descansar um só minuto no banco, os donos da casa viram os Nuggets ter uma performance impecável depois do intervalo. Isso porque, até então, os Lakers venciam a partida por 15 pontos de diferença. No entanto, a equipe de Nikola Jokic conseguiu a virada e garantiu a quarta vitória consecutiva e a ‘varrida’ na série por 4 a 0. LeBron James teve a última bolo do jogo em suas mãos, mas errou em uma tentativa desesperada de tentar levar a partida para a prorrogação. Os Nuggets agora vão às finais contra o Miami Heat ou o Boston Celtics. Até o momento, o Miami Heat está com 3 a 0 na série. Caso vença na noite desta terça-feira, 23, estará nas finais contra o Nuggets.