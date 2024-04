Olimpíadas de Paris-2024: brasileira Laura Amaro garante vaga no levantamento de peso

Marco levou a atleta para o Top 10 da sua categoria no ranking olímpico justamente na última competição que valia pontos para a classificação

Marina Ziehe/COB A brasileira, de 23 anos, levantou na soma 253kg, sendo 112kg no arranco e 141kg no arremesso



O Brasil ampliou sua lista de classificados para a Olimpíadas de Paris-2024 nesta terça-feira (9). Laura Amaro garantiu uma vaga para os Jogos no levantamento de peso e compete na categoria até 81kg. A brasileira, de 23 anos, levantou na soma 253kg, sendo 112kg no arranco e 141kg no arremesso, na etapa da Copa do Mundo em Phuket, na Tailândia. O marco levou a atleta para o Top 10 da sua categoria no ranking olímpico justamente na última competição que valia pontos para a classificação para Paris-2024. Ela entrara na Copa do Mundo no 11º lugar do ranking, com uma carga total de 247kg. “Estou muito feliz! Agora a gente tem a vaga na mão, classificando diretamente no Top 10. Sabia que eu tinha esse resultado para dar. Que bom que eu consegui colocar na plataforma. Estamos na Olimpíadas, Brasil”, celebrou Laura.

O resultado desta terça-feira é a melhor marca da carreira da atleta, que tinha o objetivo de alcançar justamente os 253kg. Assim, superou a dominicana Yudelina Peguero e a norte-americana Martha Rogers, ambas com 252kg somados na corrida olímpica. Laura havia chegado à Tailândia no embalo de três medalhas de bronze obtidas no Campeonato Pan-Americano, em fevereiro. “Foi fruto de um trabalho muito bem feito, realmente profissional. Fizemos um Training Camp maravilhoso (na Romênia, em março), com um dos melhores times do mundo, no mais alto nível, atingindo o nível necessário para a alta performance, refletindo nos resultados e na forma como ela competiu”, comentou o técnico da seleção brasileira, Dragos Stanica.

