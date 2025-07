Ons Jabeur desiste de disputar 1ª edição do SP Open após anunciar pausa na carreira

Atleta não indicou que a decisão seja uma aposentadoria definitiva e também não apontou um prazo para o seu retorno

Reprodução/Instagram Jabeur era a primeira tenista estrangeira confirmada no SP Open 2025



Um mês após ser confirmada na chave da 1ª edição do SP Open, a tunisiana Ons Jabeur anunciou nesta quinta-feira (17) uma pausa em sua carreira. Como consequência, a ex-número dois do mundo não disputará a competição a ser realizada em setembro, no Parque Villa-Lobos, na capital paulista. “Tênis é um esporte tão lindo, mas agora sinto que é o momento de dar um passo para trás e finalmente me colocar em primeiro lugar: respirar, ficar bem e redescobrir a simples alegria de viver”, anunciou a atleta de 30 anos. “Mesmo estando longe das quadras, vou continuar por perto e conectada de diferentes formas para compartilhar esta jornada com vocês.”

Jabeur era a primeira tenista estrangeira confirmada no SP Open 2025, torneio que marca a volta da capital paulista ao circuito da WTA após 25 anos. Antes dela, só estavam garantidas as brasileiras, com destaque para Beatriz Haddad Maia. “Oi, Brasil! Aqui é a Ons. Lamento anunciar que não vou poder ir e competir em São Paulo neste ano. Eu realmente vou sentir falta Queria ir para conhecer meus fãs brasileiros. Eles são sempre incríveis. Eu os encontro em todos os lugares do mundo. Espero poder ir em outro momento e estar com vocês. Obrigada pelo apoio e compreensão”, afirmou a tunisiana, em vídeo.

A organização do SP Open também lamentou a ausência da africana. “Desejamos melhoras e esperamos vê-la de volta às quadras em breve e, quem sabe, com a gente em 2026.” A presença da tunisiana havia sido confirmada no dia 18 de junho.

Neste intervalo, a três vezes finalista de Grand Slam fez uma boa campanha no WTA 500 de Berlim, com quartas de final, e acumulou três derrotas na sequência, incluindo na estreia em Wimbledon, onde já foi vice-campeã por duas vezes (2022 e 2023). A sequência representa o que vem sendo as duas últimas temporadas da tunisiana, entre oscilações e quedas no ranking: é a atual 71ª do mundo.

“Nos últimos dois anos eu tenho me esforçado muito, lutando contra lesões e enfrentando vários desafios. Mas, profundamente, não tenho me sentido feliz na quadra há algum tempo”, declarou a ex-número dois do mundo, que já foi vice-campeã também no US Open, em 2023. Jabeur não indicou que a decisão seja uma aposentadoria definitiva. E também não apontou um prazo para o seu retorno.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório