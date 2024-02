Osvaldo Cunha, ex-lateral de Corinthians e São Paulo, morre aos 80 anos

Causa da morte do ex-jogador ainda não foi confirmada; ele estava internado no Hospital Humberto Piva, em Pedreira (SP)

Reprodução/Instagram @e.clubesantasofia Morre o ex-jogador Osvaldo Cunha aos 80 anos



O ex-jogador Osvaldo Cunha morreu nesta terça-feira, 27, aos 80 anos, na cidade de Pedreira, interior de São Paulo. A notícia foi comunicada pelo Esporte Clube Santa Sofia de Pedreira, time no qual o ex-lateral foi revelado quando ainda era jovem. “O E.C. Santa Sofia externa o seu mais profundo pesar pelo falecimento do grande amigo, sócio mais ilustre e excepcional atleta, Osvaldo Cunha. Neste momento de imensa dor, o clube se solidariza e envia condolências à família, aos amigos, assim como a toda comunidade do futebol brasileiro”, diz a nota. Osvaldo Cunha jogou na lateral do Corinthians, do São Paulo e do Guarani. A causa da morte ainda não foi confirmada, mas ele estava internado no Hospital Humberto Piva, em Pedreira, com a saúde debilitada. O velório será realizado nesta quarta-feira, 28, às 9h, no cemitério Santa Cruz.

