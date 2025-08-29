Alcaraz assusta com problema físico, mas avança às oitavas do US Open

Com o segundo set empatado, o espanhol solicitou atendimento médico após sentir um problema no joelho direito; durante o tempo técnico, ele recebeu uma massagem na perna e retornou à quadra

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO O número dois do mundo derrotou Darderi (34º) por 6-2, 6-4 e 6-0 na quadra central de Nova York



O espanhol Carlos Alcaraz derrotou o italiano Luciano Darderi nesta sexta-feira (29) e avançou às oitavas de final do US Open, em uma partida que gerou preocupação após o jogador receber tratamento para uma lesão no joelho. O número dois do mundo derrotou Darderi (34º) por 6-2, 6-4 e 6-0 na quadra central de Nova York, onde houve momentos de incerteza durante o segundo set. Com essa segunda parcial empatada, o espanhol solicitou atendimento médico após sentir um problema no joelho direito. Durante o tempo técnico, ele recebeu uma massagem na perna e retornou à quadra aparentemente em boas condições para vencer o segundo set.

No terceiro, ele não deu chances a Darderi e garantiu a vitória em uma hora e 43 minutos. “Estou me sentindo bem”, garantiu Alcaraz na entrevista na quadra. “Senti que algo não estava certo com meu joelho, mas depois de cinco ou seis pontos, eu já estava bem”. “Chamei o fisioterapeuta porque faltava apenas um set e eu precisava estar pronto, mas não estou preocupado com isso”, disse ele.

Alcaraz admitiu que foi estranho jogar tão cedo, às 11h30. “Não sou uma pessoa matinal, então foi difícil acordar”, explicou. “Meu primeiro objetivo era começar bem, com boa energia e ritmo. Joguei um ótimo tênis e estou orgulhoso disso”. Com esta vitória, ele volta a pressionar seu arquirrival, Jannik Sinner, que precisa passar da terceira rodada no sábado para não perder a liderança do ranking da ATP para o espanhol.

Aos 22 anos e três meses, Alcaraz se tornou o quarto tenista mais jovem a chegar a 80 vitórias em Grand Slams, atrás do alemão Boris Becker, do sueco Bjorn Borg e do compatriota Rafael Nadal. O espanhol jogará nas oitavas de final contra o francês Arthur Rinderknech (82º), que avançou para a segunda semana de um grande torneio pela primeira vez aos 30 anos.

