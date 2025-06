Alcaraz e Musetti avançam no Roland Garros e vão se enfrentar na semifinal

Espanhol, atual campeão do Roland Garros, e italiano vão se enfrentar na sexta-feira (6)

Alain JOCARD / AFP e Dimitar DILKOFF / AFP Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti vão se enfrentar na semifinal do Roland Garros



O tenista espanhol Carlos Alcaraz venceu com autoridade o americano Tommy Paul por 3 sets a 0 nesta terça-feira (3) e avançou para as semifinais do torneio parisiense, conquistou sua quinta vitória em sete confrontos diretos com Paul. Com parciais de 6-0, 6-1 e 6-4 em pouco mais de uma hora e meia durante o turno da noite na quadra Philippe Chatrier. “Esse tipo de jogo nunca é fácil”, declarou Alcaraz logo após a partida. “Já joguei contra o Tommy várias vezes, e ele me venceu duas vezes”. Após perder um set em suas três partidas anteriores em Porte d’Auteuil e ter que superar momentos que poderiam ter colocado sua classificação em risco, o quatro vezes campeão de torneios do Grand Slam, e atual vencedor o Roland Garros, lançou um alerta para seus potenciais próximos adversários, incluindo o italiano Jannik Sinner e o sérvio Novak Djokovic, que venceram todos os sets até agora na competição em Paris.

No outro jogo, o tenista italiano Lorenzo Musetti, número 7 do mundo, se classificou para a semifinal de Roland Garros ao derrotar o americano Frances Tiafoe (N.16). Musetti fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 6-2, 4-6, 7-5 e 6-2, em duas horas e 48 minutos na quadra Philippe Chatrier. O italiano de 23 anos vai enfrentar por uma vaga na final de Roland Garros o espanhol Carlos Alcaraz (N.2), atual campeão, que eliminou o americano Tommy Paul (N.12). “O terceiro set foi uma grande batalha, não foi fácil quebrar o serviço dele”, declarou Musetti, que dedicou a vitória à sua família.

Semifinalista de Wimbledon em 2024, o italiano chega pela primeira vez à semifinal do Grand Slam francês, no mesmo saibro onde conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, no ano passado. Campeão do ATP 500 de Hamburgo em 2022, Musetti é um especialista neste tipo de piso: é o único jogador do circuito a chegar pelo menos à semifinal nos três Masters 1000 no saibro em 2025 (finalista em Monte Carlo, semifinalista em Madrid e Roma).

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Paula