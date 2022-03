Alpine promove ação com primeira mulher a pilotar carro da F1 na Arábia Saudita; assista

Evento levou a saudita Aseel Al Hamad, membro da FIA em projeto para mulheres, e Abbi Pulling, parte da equipe de pilotos da escuderia

Divulgação/ BWT Alpine F1 Team Aseel luta pela inclusão de mulheres nos esportes a motor na Arábia Saudita



A equipe Alpine promoveu um evento antes do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 que entrou para a história. A escuderia convidou duas mulheres: Aseel Al Hamad (saudita) e Abbi Pulling para guiar seu carro pelas ruas de Riyadh, capital do país, nesta quinta-feira, 24. Aseel faz parte da comissão da FIA por mulheres no esporte a motor e lidera as estratégias de desenvolvimento para promover educação e treinamento nos esportes a motor para mulheres na Arábia Saudita. Em um vídeo gravado pela Alpine, ela comemorou o feito. “Foi maravilhoso dirigir esse carro mais uma vez, ainda mais especial faz isso no meus país e na minha cidade natal. Espero que isse inspire outras gerações a se apaixonarem pela F1 e mais mulheres a considerarem o esporte a motor como carreira”, disse Al Hamad. Já Abbi Pulling faz parte da academia de pilotos da Alpine. Ela irá competir na W series nesta temporada, a categoria feminina do automobilismo. No domingo, dia 27, a escuderia entra no Jeddah Corniche Circuit com Fernando Alonso e Esteban Ocon para a segunda corrida da temporada.

Confira o vídeo da ação: