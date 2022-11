Ana Marcela Cunha é hexacampeã mundial nos 10km da Maratona Aquática

A campeã olímpica conquistou o segundo lugar na etapa de Eliat, em Israel, e, com o resultado garantiu seu sexto título

Reprodução/Twitter @timebrasil Nadadora ficou no pódio em todas as etapas do mundial neste ano



A nadadora Ana Marcela Cunha conquistou o hexacampeonato da prova de 10 km do Circuito Mundial de Maratonas Aquáticas em águas abertas neste sábado, 12. Ao longo da temporada, Ana ficou no pódio em todas as etapas, levando o ouro em Portugal e na França e o bronze no Canadá. Ana chegou à etapa final empatada com a holandesa Sharon Van Rouwendaal e só precisava superar a rival na prova. A campeã olímpica conquistou o segundo lugar na etapa de Eliat, em Israel, e, com o resultado da holandesa, que ficou em quinto , garantiu o primeiro lugar no mundial e seu sexto título. Ela já havia sido campeã em 2010, 2012, 2014, 2018 e 2021. Ana Marcela encerrou a prova com 1h56min23s.