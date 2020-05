Anderson Silva desafia Conor McGregor para superluta no UFC

Facebook/Reprodução Anderson Silva é um dos maiores nomes do MMA



Anderson Silva utilizou suas redes sociais, na noite da última quarta-feira (27), para novamente desafiar Conor McGregor para uma superluta no UFC. Na legenda da publicação, o brasileiro exaltou a qualidade do irlandês e disse que um confronto seria “fantástico” para o público.

“Tenho uma imensa admiração pelo grande atleta Conor e acredito que um super fight seria algo histórico para o esporte, nem um de nós precisa provar mais nada a ninguém; acredito que os fãs do UFC e do esporte gostariam de ver este grande espetáculo marcial, testar minhas habilidades marciais com ele seria fantástico!”, escreveu Anderson.

Recentemente, o “Spider” foi classificado com o melhor do MMA pelo irlandês, mas não por muito tempo. “Pelas finalizações, em duas categorias, com status de campeão nº 1, Anderson Silva é o maior de todos os tempos no MMA. Minhas finalizações, em três divisões, com o status de campeão nº 2, eu sou o segundo. Se não empatado em 1º. Como ainda estou na ativa, o topo está totalmente assegurado no fim da minha carreira. E fácil”, comentou.

Anderson Silva já chamou McGregor para um embate inédito em outras duas ocasiões. O confronto ocorreria com o peso combinado de 80 kg, um estágio intermediário entre os pesos que ambos costumam bater para atuar.

Aos 45 anos, Anderson Silva se recupera de uma cirurgia no joelho e ainda tem mais duas lutas no contrato do UFC.