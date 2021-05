Anderson Varejão comemora retorno ao Claveland Cavaliers após cinco anos: ‘De volta para casa’

Com 2,11 metros de altura, o brasileiro foi campeão da NBA em 2017 e duas vezes campeão da Conferência Leste pelos Cavs (2015 e 2007), tornando-se um dos grandes ídolos da história da equipe

Reprodução/Twitter/@Cavs Anderson Varejão está de volta ao Cleveland Cavaliers após 5 anos



Anderson Varejão poderá integrar o time do Cleveland Cavaliers, que enfrenta, nesta quarta-feira, 5, o Portland Trail Blazers em rodada da NBA. O pivô, de 38 anos, assinou contrato para esta temporada e ‘volta para casa’ após cinco anos. “Por mais de uma década, tive o privilégio de vestir dourado e vinho (as cores do Cleveland) e jogar para os fãs que sempre me inspiraram a dar o melhor de mim em cada jogo, em cada noite. Estou muito feliz em poder vestir a camisa dos Cavaliers novamente e reviver as lembranças de defender esta cidade e franquia que eu tanto amo”, disse o capixaba, dono de 4.905 pontos, 4.839 rebotes, 747 assistências e 436 tocos em 12 temporadas e meia pela equipe de Cleveland.

Com 2,11 metros de altura, Varejão foi campeão da NBA em 2017 e duas vezes campeão da Conferência Leste pelos Cavs (2015 e 2007), tornando-se um dos grandes ídolos da história da equipe, tendo sido homenageado diversas vezes pela organização, inclusive, com três edições da ‘Noite das Perucas’ (Wig Night). “Sou muito grato por essa oportunidade e pelo amor e apoio de minha esposa, Stacy, e da minha filha, Serenee”, afirmou Anderson, que atuou pelos Cavs entre 2004 e 2016. Em números de temporada regular, Anderson é o oitavo jogador com mais jogos pelos Cavs, o oitavo em tocos e em roubos de bola, e o sexto em número total de rebotes (o quarto em ofensivos e o sétimo em defensivos).

