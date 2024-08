Anitta e Luisa Sonza se apresentarão em abertura da NFL no estádio do Corinthians

DJ Carola comandará performance antes da disputa entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, em 6 de setembro; Zeeba interpretará hino dos Estados Unidos

Reprodução/Instagram/@anitta/@luisasonza Partida inétida será realizada em 6 de setembro



As mulheres brasileiras estão com tudo. Anitta, Luiza Sonza e DJ Carola estão confirmadas na partida inédita que a NFL (National Football League) irá realizar no país no próximo dia 6 de setembro, na Neo Química Arena, em São Paulo. As artistas foram anunciadas nesta terça-feira (20). Anitta se apresentará no show do intervalo, enquanto Sonza interpretará o hino nacional, já a DJ Carola fará um performance antes da partida começar. Zeeba também participará das apresentações e entoará o hino dos Estados Unidos. A disputa do jogo será entre Philadelphia Eagles e os Green Bay Packers, que começa às 21h15, horário de Brasília. Anitta e Sonza usaram as redes sociais para expressar a felicidade por participarem de um evento tão importante.

“Significa muito poder me apresentar em São Paulo, no primeiro jogo da NFL no Brasil, podendo levar aos fãs do mundo inteiro toda a emoção e alegria da nossa incrível cultura. É realmente um sonho que se tornou realidade fazer parte deste momento,” escreveu Anitta nos stories postados em seu perfil do Instagram.

Já a Sonza postou um storie em vídeo e disse “faremos uma versão linda”, se referindo ao hino nacional.

