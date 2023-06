AO VIVO: Acompanhe a transmissão da 3ª etapa da AMG Cup 2023 na Jovem Pan News; assista

Assista à competição de automobilismo com carros da montadora Mercedes-Benz

Reprodução/Facebook/AMG Cup Brasil A temporada da AMG Cup Brasil 2023 está sendo transmitida pela Jovem Pan



A terceira etapa da AMG Cup 2023, competição de automobilismo com carros da montadora Mercedes-Benz, acontece neste domingo, 18, no Autódromo de Interlagos. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo às 12h (de Brasília). Além de exibir a corrida no YouTube, a JP traz a transmissão de Fausto Favara, comentários de Alex Ruffo e reportagem de Giovanni Chacon na Jovem Pan News.