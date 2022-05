Após participar do ‘BBB 22’, Paulo André diz que vai fazer exames para saber se pode ir ao Mundial de Atletismo

O atleta precisa alcançar o índice de correr os 100 metros rasos em 10s05 até o dia 26 de junho para garantir vaga no torneio

Reprodução/Twitter/@timebrasil Paulo André é semifinalista dos 100 metros rasos das Olimpíadas de Tóquio



Segundo colocado no reality show “Big Brother Brasil 22”, o velocista Paulo André ainda não sabe se terá condições físicas de participar do Mundial de Atletismo deste ano, marcado para acontecer entre 15 e 24 de julho, em Oregon, nos Estados Unidos. Após ficar confinado nos estúdios da TV Globo e perder cem dias de treinamento, o atleta disse que precisará passar por exames detalhados para saber se conseguirá participar sem correr o risco de sofrer uma lesão.

“Depende muito do que está acontecendo com meu corpo. O COB (Comitê Olímpico do Brasil) já abriu as portas para mim, e minha equipe já viabilizou tudo para começarmos com os exames para ver como meu corpo está reagindo. Eu não fiquei parado, mas é diferente o treinamento lá dentro. Temos que ver isso tudo. Vou ter certeza quando tiver encaminhada essa análise”, disse nesta segunda-feira, 2, no programa “Encontro com Fátima Bernardes”, da emissora carioca.

“Quando eu e meu pai traçamos um objetivo, vamos atrás dele. Já fizemos coisas bem mais difíceis que essa, de fazer 36 horas de viagem e bater recorde no dia seguinte. Coisas que vão além do limite. Não acho impossível, mas precisamos ter paciência para saber como está meu corpo”, continuou Paulo André, que precisa alcançar o índice de correr os 100 m rasos em 10s05 até o dia 26 de junho – a melhor marca da carreira dele é 10s02. Além disso, ele ainda pode ser convocado para o compor o time do revezamento 4×100 m rasos, desde que fique entre os primeiros colocados dos 100 m rasos do Troféu Brasil.