Após Rudy Gobert, astro do Utah Jazz também testa positivo para o coronavírus

Reprodução Donovan Mitchell está contaminado pelo coronavírus



Dois dias depois de Rudy Gobert testar positivo para o novo coronavírus, outra estrela do Utah Jazz também manifestou o Covid-19. Segundo a “ESPN”, trata-se de Donovan Mitchell, que apresentou sintomas da doença nos últimos dias.

De acordo com fontes da emissora, Mitchell ficou infectado após Gobert não ser nada cauteloso e tocar nos pertences de outros atletas no vestiário do Jazz.

Gobert, um dos principais jogadores do Jazz, já havia sido criticado por ter tossido em todos os microfones e gravadores da imprensa americana, após entrevista coletiva, na última segunda-feira (9).

Após o caso de Gobert ser confirmado, a NBA suspendeu a liga por tempo indeterminado.