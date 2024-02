Beatriz Haddad perde para russa e está fora da final do Torneio de Abu Dabi

Tenista brasileira perdeu para Daria Kasatkina em partida de quase três horas de duração

O confronto aconteceu neste sábado, 10, e teve duração de 2 horas e 58 minutos



A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia foi eliminada da final do Torneio de Abu Dabi após perder para a russa Daria Kasatkina. O confronto aconteceu neste sábado, 10, e teve duração de 2 horas e 58 minutos. A partida foi decidida em três sets, com parciais de 6/3, 4/6 e 7/6 (7/2). No primeiro set, as duas jogadoras apresentaram um desempenho irregular. Beatriz teve três oportunidades para fazer 3/1, mas a adversária conseguiu somar cinco pontos consecutivos e igualar o placar em 2/2. A partir desse momento, a brasileira teve uma queda significativa de rendimento, enquanto Kasatkina ganhou confiança. No segundo set, a situação se manteve semelhante, com as duas atletas apresentando inconsistência no saque. Kasatkina foi mais afetada pelos erros e Haddad Maia aproveitou esses momentos de desequilíbrio emocional para abrir vantagem de 5/3. A brasileira conseguiu manter um bom nível no saque e fechou a parcial em 6/4, após 55 minutos de jogo.

O terceiro set começou com Bia quebrando o serviço de Kasatkina. No entanto, a russa conseguiu devolver a quebra no quarto game e deixou tudo igual em 2/2. A disputa se manteve equilibrada e empatada em quatro games. Kasatkina teve dificuldades para manter o seu saque no nono game, mas Bia conseguiu empatar novamente o duelo. No final, a russa fechou o set em 6/5 e a decisão foi para o tie-break. Haddad Maia não teve um bom desempenho, cometeu vários erros e viu Kasatkina vencer por 7/2, encerrando a partida após quase três horas de jogo.

Publicado por Caroline Hardt

*Reportagem produzida com auxílio de IA