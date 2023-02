Bia Haddad faz história e conquista melhor posição do Brasil no ranking da WTA

Tenista subiu duas colocações em relação à última versão do ranking, quando ocupou a 14ª posição ,após chegar à semifinal do WTA de Abu Dhabi

Paul ELLIS / AFP O próximo desafio de Bia é o WTA 500 de Doha, no Catar, onde disputará tanto solo quanto em duplas



A tenista brasileira Beatriz Haddad subiu no ranking mundial da WTA, atingindo a 12ª posição nesta segunda-feira, 13. Esse é o melhor resultado de um atleta do Brasil na história do ranking, que começou a contabilizar os resultados no fim dos anos 1970. Haddad subiu duas colocações em relação à última versão do ranking, quando ocupou a 14ª posição ,após chegar à semifinal do WTA de Abu Dhabi, vencendo nomes importantes, como Elena Rybakina, tenista do Cazaquistão e 10ª colocada do ranking. Bia tem 2.285 pontos e pretende chegar ao top 10 do ranking. No momento, a 10ª posição pertence a Rybakina, com 2.860 pontos. A polonesa Iga Swiatek lidera o ranking com 10.485. O próximo desafio de Bia é o WTA 500 de Doha, no Catar, onde disputará tanto solo quanto em duplas. Mesmo com os 19 títulos de Grand Slams conquistados por Maria Esther Bueno entre 1950 e 1960, o Brasil nunca ocupou o topo do ranking da WTA, já que lista só foi criada no fim da carreira da brasileira.